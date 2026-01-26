Regen auf gefrorener Fahrbahn und Schnee sorgen in Magdeburg für Behinderungen. Betroffen war unter anderem der Busverkehr.

Im Nachtverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hatte es wegen des Glatteises massive Einschränkungen gegeben.

Magdeburg. - In Magdeburg hat am Sonntagabend (25. Januar 2026) der Regen in Kombination mit gefrorenen Böden für spiegelglatte Straßen und Wege gesorgt. Alle Verkehrsteilnehmer mussten ihre Geschwindigkeit drosseln, und es war äußerste Vorsicht geboten. Doch das reichte nicht immer, und das Glatteis blieb nicht ohne Folgen auch für den MVB-Nachtverkehr und am Montagmorgen.