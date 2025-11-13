Bingo ist zurück – schrill, laut und voller Glamour! In Magdeburg wird der Spieleklassiker zum Kult-Event: „Glitzer Bingo“ lockt mit Comedy, Charity, DJ-Sounds und jeder Menge Lametta. Wer einen Platz ergattern will, braucht Glück – und Glitzer!

Glitzer Bingo in Magdeburg: Warum alle zu diesem schrillen Spieleabend wollen

Schrille Outfits, volle Glitzerpower in Magdeburg: Beim „Glitzer Bingo“ im Volksbad Buckau wird jeder Abend zur Show.

Magdeburg. - Wenn erwachsene Menschen auf Zahlen starren, als hinge ihr Leben davon ab, dann haben sie entweder die Steuererklärung vor sich – oder es ist Bingoabend. Und während ersteres selten für gute Laune sorgt, erlebt letzteres gerade einen erstaunlichen Hype. Bingo ist wieder hip – und das deutschlandweit, auch in Magdeburg. Eine besonders schillernde Variante wird im Volksbad Buckau gespielt – „Glitzer Bingo“. Wild, witzig, trashig.