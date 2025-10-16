Deutschlands zweitgrößte Glocke Größte Glocke für den Magdeburger Dom nimmt Form an
Der letzte Neuguss für den Magdeburger Dom rückt näher: In der österreichischen Glockengießerei Grassmayr werden die Vorbereitungen für den Guss der 14 Tonnen schweren Glocke „Credamus“ getroffen.
Aktualisiert: 16.10.2025, 15:43
Magdeburg. - Seit über sechs Wochen arbeiten die Glockengießer der traditionsreichen Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck an der Form für eine außergewöhnliche neue Glocke: die Credamus für den Magdeburger Dom. Wie die nächsten Schritte für den Guss der 14 Tonnen schweren Glocke aussehen.