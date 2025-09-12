Bei der Verleihung der Goldenen Henne schreitet Miss Deutschland Marah Elise Rackebrandt über den Roten Teppich – ein besonderer Moment für die 21-Jährige und ein glamouröser Auftritt für Magdeburg.

Magdeburgerin auf dem Roten Teppich: Miss Deutschland plant glamourösen Auftritt bei der Goldenen Henne

Magdeburg/Leipzig. - Eine Magdeburgerin tritt ins Rampenlicht: Zur Verleihung der „Goldenen Henne“ am 12. September 2025 in Leipzig wird Marah Elise Rackebrandt, amtierende Miss Deutschland, über den Roten Teppich schreiten. Für die 21-Jährige ist es ein ganz besonderer Moment – und für Magdeburg ein glamouröser Auftritt auf einer der größten deutschen Galabühnen.