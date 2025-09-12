Warnung vor starker Rauchentwicklung Großbrand in muslimischem Gebetsraum in Hasselfelde: Was die Polizei zum Feuer sagt
In einem ehemaligen Supermarkt in Hasselfelde hat es gebrannt. Das Gebäude wird aktuell von Muslimen als Gebetsraum genutzt. Was bisher zu dem Feuer bekannt und wie der Ermittlungsstand der Polizei ist.
Aktualisiert: 12.09.2025, 18:22
Hasselfelde. - Mehrere Stunden haben die Löscharbeiten in Hasselfelde in den frühen Morgenstunden am Freitag, 12. September, gedauert: In einem ehemaligen Supermarkt an der Nordhäuser Straße es zu einem Brand gekommen. Das Gebäude wird einer Sprecherin des Polizeireviers Harz zufolge „aktuell als islamische Gebets- und Begegnungsstätte genutzt“.