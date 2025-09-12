In einem ehemaligen Supermarkt in Hasselfelde hat es gebrannt. Das Gebäude wird aktuell von Muslimen als Gebetsraum genutzt. Was bisher zu dem Feuer bekannt und wie der Ermittlungsstand der Polizei ist.

Großbrand in muslimischem Gebetsraum in Hasselfelde: Was die Polizei zum Feuer sagt

In einem ehemaligen Supermarkt in Hasselfelde ist es in der Nacht zum 12. September zu einem Brand gekommen.

Hasselfelde. - Mehrere Stunden haben die Löscharbeiten in Hasselfelde in den frühen Morgenstunden am Freitag, 12. September, gedauert: In einem ehemaligen Supermarkt an der Nordhäuser Straße es zu einem Brand gekommen. Das Gebäude wird einer Sprecherin des Polizeireviers Harz zufolge „aktuell als islamische Gebets- und Begegnungsstätte genutzt“.