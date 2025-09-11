Nach monatelanger Schließung wurde jetzt ein Supermarkt in Magdeburg wieder eröffnet. Durch den Umbau sind unter anderem auch 15 neue Arbeitsplätze entstanden.

Supermarkt öffnet nach Monaten: Alles neu in Magdeburger Einkaufszentrum

Die Kunden strömten zur Wiedereröffnung des Supermarkts in einem Magdeburger Einkaufszentrum.

Magdeburg. - Gut neun Monate war ein Supermarkt in einem Magdeburger Einkaufszentrum wegen des Komplettumbaus geschlossen gewesen. Am 11. September 2025 wurde nun die Wiedereröffnung gefeiert. Dies war nicht nur für die Kunden ein freudiger Anlass.