  4. Umbau abgeschlossen: Rewe-Supermarkt startet in Magdeburg neu

15 zusätzliche Arbeitsplätze Supermarkt öffnet nach Monaten: Alles neu in Magdeburger Einkaufszentrum

Nach monatelanger Schließung wurde jetzt ein Supermarkt in Magdeburg wieder eröffnet. Durch den Umbau sind unter anderem auch 15 neue Arbeitsplätze entstanden.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 12.09.2025, 12:37
Die Kunden strömten zur Wiedereröffnung des Supermarkts in einem Magdeburger Einkaufszentrum.
Die Kunden strömten zur Wiedereröffnung des Supermarkts in einem Magdeburger Einkaufszentrum. Foto: Angelina Nolte

Magdeburg. - Gut neun Monate war ein Supermarkt in einem Magdeburger Einkaufszentrum wegen des Komplettumbaus geschlossen gewesen. Am 11. September 2025 wurde nun die Wiedereröffnung gefeiert. Dies war nicht nur für die Kunden ein freudiger Anlass.