Die Fahrzeuge des Internetriesen Google sind erneut in Sachsen-Anhalt unterwegs – auch in Magdeburg wurde bereits ein Auto mit Kamera gesichtet. Die neuen Aufnahmen sollen die veralteten Street-View-Bilder ersetzen. Welche Rechte Verbraucher dabei haben.

So ein Google-Street-View-Auto wurde auch schon in Magdeburg gesichtet.

Magdeburg. - Wer derzeit in Magdeburg unterwegs ist, könnte ein auffälliges Fahrzeug bemerken: Ein mit Kameras ausgestattetes Auto von Google dreht derzeit erneut seine Runden durch die Stadt. Am Montag (26. Mai 2025) wurde es unter anderem am Breiten Weg gesichtet. Der Internetriese ist mit seiner Street-View-Flotte wieder in Sachsen-Anhalt unterwegs, um veraltete Straßenansichten zu aktualisieren – auch Magdeburg wird dabei mit Straßen und Häusern neu erfasst.