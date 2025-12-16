Ein Roller versinkt in der Elbe – und verschwindet damit aus dem System. Der Fall macht sichtbar, wie lückenhaft Kontrolle, Meldestrukturen und Zuständigkeiten beim E-Scooter-Verleih in Magdeburg sind.

GPS nur mit Strom: Wenn E-Scooter in Magdeburg unsichtbar werden

E-Scooter des Anbieters Voi dürfen nicht in der Nähe von Gewässern abgestellt werden. Wie dieses Beispiel nahe der Hubbrücke an der Elbe in Magdeburg zeigt, wird das Verbot nicht immer eingehalten.

Magdeburg. - Ein E-Scooter liegt in der Elbe. Das GPS sendet nichts mehr, die Parkverbotszone greift nur bedingt – und am Ende weiß niemand so genau, wie lange das Fahrzeug dort eigentlich gelegen hat. Der Fall wirkt banal, legt aber offen, wo das E-Scooter-System in Magdeburg seine Schwächen hat.