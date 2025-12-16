weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Lücken im System: GPS nur mit Strom: Wenn E-Scooter in Magdeburg unsichtbar werden

Ein Roller versinkt in der Elbe – und verschwindet damit aus dem System. Der Fall macht sichtbar, wie lückenhaft Kontrolle, Meldestrukturen und Zuständigkeiten beim E-Scooter-Verleih in Magdeburg sind.

Von Karolin Aertel 16.12.2025, 06:00
E-Scooter des Anbieters Voi dürfen nicht in der Nähe von Gewässern abgestellt werden. Wie dieses Beispiel nahe der Hubbrücke an der Elbe in Magdeburg zeigt, wird das Verbot nicht immer eingehalten.
E-Scooter des Anbieters Voi dürfen nicht in der Nähe von Gewässern abgestellt werden. Wie dieses Beispiel nahe der Hubbrücke an der Elbe in Magdeburg zeigt, wird das Verbot nicht immer eingehalten. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Ein E-Scooter liegt in der Elbe. Das GPS sendet nichts mehr, die Parkverbotszone greift nur bedingt – und am Ende weiß niemand so genau, wie lange das Fahrzeug dort eigentlich gelegen hat. Der Fall wirkt banal, legt aber offen, wo das E-Scooter-System in Magdeburg seine Schwächen hat.