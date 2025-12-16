Lücken im System GPS nur mit Strom: Wenn E-Scooter in Magdeburg unsichtbar werden
Ein Roller versinkt in der Elbe – und verschwindet damit aus dem System. Der Fall macht sichtbar, wie lückenhaft Kontrolle, Meldestrukturen und Zuständigkeiten beim E-Scooter-Verleih in Magdeburg sind.
16.12.2025, 06:00
Magdeburg. - Ein E-Scooter liegt in der Elbe. Das GPS sendet nichts mehr, die Parkverbotszone greift nur bedingt – und am Ende weiß niemand so genau, wie lange das Fahrzeug dort eigentlich gelegen hat. Der Fall wirkt banal, legt aber offen, wo das E-Scooter-System in Magdeburg seine Schwächen hat.