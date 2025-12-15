EIL
Querung über die Schrote Abriss erledigt: Nächste marode Brücke in Magdeburg ist gefallen
Die marode Brücke über die Schrote in Magdeburgs Stadtteil Stadtfeld-Ost ist endgültig gefallen. Zum Wochenende war der Abriss erledigt. Wie es dort nun weiter geht.
Aktualisiert: 16.12.2025, 10:54
Magdeburg. - Freier Blick auf die Schrote in Magdeburg Stadtfeld-Ost: Der Abriss der maroden Brücke zwischen Liebermannstraße und Wilhelm-Klees-Straße ist erledigt. Wie es in den kommenden Monaten dort weiter gehen soll.