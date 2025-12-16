Die einsturzgefährdete Scheune auf dem Mühlenhof in Ebendorf wird wohl gerettet: Der Barleber Gemeinderat bewilligt Fördermittel. Sind „Leader“-Zuschüsse nun sicher?

Heinz Reckler (links) und Michael Oeltze vom Kultur- und Geschichtsverein Ebendorf vor der Scheune, saniert werden soll.

Ebendorf - Aufatmen in Ebendorf: Die Rettung des einsturzgefährdeten Scheunenteils auf dem Mühlenhof scheint gesichert. Trotz einer zuvor anderslautenden Empfehlung der Gemeindeverwaltung Barleben haben die Mitglieder des Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung einer Geldspritze in Höhe von 34.200 Euro zugestimmt. Wie es nun weitergeht ...