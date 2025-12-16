weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Seltenes Gebäudensemble in der Börde: Gemeinderat bewilligt Mittel für Mühlenhof-Sanierung

EIL
Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen
Seltenes Gebäudensemble in der Börde Gemeinderat bewilligt Mittel für Mühlenhof-Sanierung

Die einsturzgefährdete Scheune auf dem Mühlenhof in Ebendorf wird wohl gerettet: Der Barleber Gemeinderat bewilligt Fördermittel. Sind „Leader“-Zuschüsse nun sicher?

Von Sebastian Pötzsch 16.12.2025, 11:00
Heinz Reckler (links) und Michael Oeltze vom Kultur- und Geschichtsverein Ebendorf vor der Scheune, saniert werden soll.
Heinz Reckler (links) und Michael Oeltze vom Kultur- und Geschichtsverein Ebendorf vor der Scheune, saniert werden soll. Archivfoto: Regina Malsch

Ebendorf - Aufatmen in Ebendorf: Die Rettung des einsturzgefährdeten Scheunenteils auf dem Mühlenhof scheint gesichert. Trotz einer zuvor anderslautenden Empfehlung der Gemeindeverwaltung Barleben haben die Mitglieder des Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung einer Geldspritze in Höhe von 34.200 Euro zugestimmt. Wie es nun weitergeht ...