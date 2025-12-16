EIL
Seltenes Gebäudensemble in der Börde Gemeinderat bewilligt Mittel für Mühlenhof-Sanierung
Die einsturzgefährdete Scheune auf dem Mühlenhof in Ebendorf wird wohl gerettet: Der Barleber Gemeinderat bewilligt Fördermittel. Sind „Leader“-Zuschüsse nun sicher?
16.12.2025, 11:00
Ebendorf - Aufatmen in Ebendorf: Die Rettung des einsturzgefährdeten Scheunenteils auf dem Mühlenhof scheint gesichert. Trotz einer zuvor anderslautenden Empfehlung der Gemeindeverwaltung Barleben haben die Mitglieder des Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung einer Geldspritze in Höhe von 34.200 Euro zugestimmt. Wie es nun weitergeht ...