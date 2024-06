Der Magdeburger Verein Blickwechsel bietet ein neues Projekt für junge Menschen an. Dabei wird auch Grafitti angeboten. Was das mit Demokratie zu tun hat.

Magdeburg - „Ich kann was“, sollen Kinder und Jugendliche sagen, die an dem neuen Projekt im Verein Blickwechsel teilnehmen. Aus einer Projektwoche in den vergangenen Pfingstferien ist nun nämlich ein langfristiges Projekt geworden. „Ich kann was! Gemeinsam schaffen wir das“, lautet das Motto des neuen Angebots, das vorerst bis Ende dieses Jahres laufen soll.

„Wir wollen im Rahmen eines Kreativkurses mit kreativen, künstlerischen Methoden Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und ihr Selbstbewusstsein stärken“, sagt Marlen Söder. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Söder den Verein in Neu-Olvenstedt gegründet. Seit über einem Jahr werden bereits wöchentlich verschiedene handwerkliche und kreative Kurse angeboten in dem Verein. Darunter unter anderem Töpferkurse, ein gemeinsames Gartenprojekt und Strick-Kurse. Nun gibt es ein spezielles Angebot für den Nachwuchs: „Sie sollen neue Ausdrucksmethoden kennenlernen und sich aneignen. Im Gemeinsamen Gestalten können sie Vielfalt wahrnehmen und schätzen lernen.“

Demokratische Werte vermitteln

In der Projektwoche wurde bereits mit Grafitti gearbeitet. Unter Anleitung eines jungen Künstler-Duos wurde bereits der zukünftige Fahrradschuppen, der sich noch im Aufbau befindet, gestaltet. Ein großes „B“ und ein großes „W“ für Blickwechsel schmücken nun die Wand. Die Ergebnisse des neuen Projekts würden jedoch nicht im Vordergrund stehen: „Wir wollen über Kunst und Kreativität mit Ihnen ins Gespräch kommen, demokratische Werte und eine respektvolle Zusammenarbeit vorleben und fördern.“

Jeden Mittwoch sind 6- bis 26-Jährige eingeladen, von 15 bis 17 Uhr an dem Kreativkurs in der St.-Josef-Straße 13 teilzunehmen.