Die 17-jährige Magdeburgerin Johanna Söder war knapp zwei Monate in einem Kinderheim tätig. Was sie dort besonders berührt hat, was sie anders machen würde und was sie aus der Zeit dort für ihre Zukunft mitnimmt.

Magdeburgerin in Mosambik: So war die Arbeit im Kinderheim

Magdeburg - Maisbrei mit Fischkopf, schlafen in einer kleinen Hütte und beten im Männergefängnis – in knapp zwei Monaten hat Johanna Söder viel erlebt. Die 17-Jährige aus Neu-Olvenstedt ist im April nach Mosambik geflogen, um dort in einem Kinderheim zu helfen. Nun ist sie zurück und hat einige Eindrücke im Gepäck, die ihren Blickwinkel auf die Welt verändert hätten: „Ich wusste aus Erzählungen und Berichten, dass das Leben dort ganz anders ist, die medizinische Versorgung nicht gut. Aber das alles zu erleben, war zuerst hart für mich.“

Sie habe dort im Kinderheim gewohnt, mit den Kindern gespielt und Englisch gelernt. Um sich zu verständigen, habe sie zuvor etwas Portugiesisch gelernt.

Von den gesammelten Spenden aus Deutschland konnten vor Ort 13 Matratzen für das Kinderheim gekauft werden. Foto: Johanna Söder

Die Leiterin des Kinderheims ist eine langjährige enge Freundin ihrer Eltern Marlen und Wolfgang Söder, die in Olvenstedt den Verein Blickwechsel gegründet haben. Daher wusste sie auch, dass in dem Kinderheim noch Matratzen benötigt werden und hatte Spenden aus Deutschland mitgebracht. „Dort konnten dann 13 Matratzen gekauft werden“, erzählt sie stolz. „Es ist so beeindruckend zu sehen, wie sich die Menschen dort zum Beispiel über einen Teller freuen.“ Das Essen sei zunächst gewöhnungsbedürftig für sie gewesen: „Es gab zu jeder Mahlzeit Maisbrei. Manchmal mit Rührei oder Fisch.“

Glaube spielt wichtige Rolle

Pro Monat bräuchte das Heim 650 Kilo Mais. In den kommenden drei Jahren wolle das Kinderheim autark leben, daher hätten sie bereits einen landwirtschaftlichen Bereich und einige Tiere. In den Wochen habe Johanna Söder sich zusammen mit acht weiteren Mitarbeitern um Kinder und junge Menschen zwischen 6 und 22 Jahren gekümmert.

Johanna Söder hat dort Braids (Zöpfe) geflochten bekommen. Foto: Marlen Söder

„Nach der Zeit komme ich mit viel Dankbarkeit zurück“, sagt sie. Die Geschichten der Kinder hätten sie besonders gerührt. Von den meisten seien die Eltern verstorben, andere hätten jahrelang auf der Straße gelebt oder seien von daheim weggelaufen. „Trotz all dem haben die Kinder eine so große Fröhlichkeit in sich und sind so gastfreundlich gewesen“, erzählt die Magdeburgerin. Bei den Kindern aber auch bei den Erwachsenen spiele der Glaube eine große Rolle. Zusammen mit der Kinderheim-Leiterin sei sie für Gebete mit ins Krankenhaus und auch in die Gefängnisse gefahren. Der Glaube und die Gottesdienste mit viel Gesang würden den Bürgern vor Ort viel Halt geben. „Das Gesundheitssystem in Mosambik ist erschreckend. Menschen sterben dort an einem Blinddarm“, erzählt Johanna Söder.

Das Kinderheim in Afrika hat auch einen landwirtschaftlichen Bereich. Foto: Johanna Söder

FSJ in der Zukunft geplant

Das alles zu verarbeiten sei manchmal hart für sie gewesen, besonders weil sie keine Freundin zum Reden hatte. Daher würde sie ihr Mosambik-Abenteuer zwar wieder wagen, jedoch lieber mit einer Begleitung. Für alle, die es ihr nachmachen wollen, hat sie einen Tipp: „Es ist hilfreich, nicht auf europäische Standards zu beharren. Toiletten, Duschen, das Essen oder Verkehrsmittel sind nicht, wie wir es aus Deutschland kennen.“

Die letzten zwei Wochen ihres Aufenthalts hat sie Überraschungsbesuch von ihren Eltern bekommen. Sie waren zuletzt vor 23 Jahren dort. Nach getaner Arbeit im Kinderheim seien die drei Olvenstedter noch für ein paar Tage Touristen gewesen, bevor sie wieder nach Deutschland reisten. „Ich will jetzt erst mal arbeiten und Geld verdienen. Danach irgendwann zieht es mich wieder ins Ausland denke ich“, sagt Johanna Söder. Schließlich steht noch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf ihrer Wunschliste.