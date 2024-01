Kartons mit Dingen, die „zu verschenken“ sind, stehen immer öfter in Magdeburg auf den Gehwegen und vor Haustüren. Wann das erlaubt ist und wo die Stadt eingreifen muss.

An dieser Kiste in Magdeburg-Stadtfeld bedienen sich nicht nur Menschen gerne.

Magdeburg - Gelesene Bücher, gebrauchtes Spielzeug, aussortierte Tassen oder Geschirr. Immer häufiger werden gebrauchte Gegenstände in Kisten oder Körben auf die Straße gestellt mit dem Hinweis „Zu verschenken“. Ist das eine niedrigschwellige Art, gebrauchte Gegenstände zu tauschen oder ist es eigentlich Sperrmüll, der die Wege versperrt? Mit dieser Frage wandte sich ein Leser an die Volksstimme. Für ihn seien die kostenlosen Haushaltsartikel auf der Straße ein Ärgernis. Aber was ist nun erlaubt?

Stadtpressesprecherin Ina Fester klärt auf Volksstimme-Nachfrage auf: „Solange die Kisten und Gegenstände auf dem Privatgrundstück ausgestellt werden, ist es kein Problem. Das Abstellen von Gegenständen im öffentlichen Raum auf Straßen und Gehwegen ist allerdings ohne eine erlaubnispflichtige Sondernutzung nicht erlaubt.“ Wichtig sei vor allem, dass solche Kisten keine Flucht- oder Rettungswege blockieren. In solchen brandschutzrechtlichen Fällen könnte auch die Stadt eingreifen. Wenn es sich um Sperrmüll handeln würde, müsse dieser ordnungsgemäß angemeldet werden.

Gefährliche Gegenstände und Abfall vermeiden

Ganz eindeutig ist die rechtliche Lage für die Kostenlos-Kisten nicht. Denn: Es käme auch auf den Zustand der Ware an. „Ein Handlungsbedarf für die Abfallbehörde würde hier nur gesehen werden, wenn die Gegenstände in ihrer Art und Menge überhand nehmen, durch äußere Einflüsse offensichtlich zu Abfall werden oder gefährliche Abfälle angeboten werden“, sagt Ina Fester. Daher sollten die Besitzer der Ware darauf achten, dass die Kartons vor der Witterung geschützt werden.

Da mit dieser Aktion eine Wiederverwendung angestrebt werden würde, könne laut Stadt der Abfallbegriff dafür nur bedingt angewendet werden. Wenn es sich dabei um ein Verkehrshindernis handelt, würde das Ordnungsamt eingreifen. „Kurzfristige Verschenkaktionen“ müssten im Zweifel im Einzelfall bewertet werden.