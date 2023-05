Der Gratisflohmarkt des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes am 6. Mai 2023 kam bei den Magdeburgern erneut gut an. Von der Sammeltasse über Spiele bis zum Schal - viele alte Dinge fanden neue Liebhaber.

Gratisflohmarkt in Magdeburg: So geht Müllvermeidung

Magdeburg - Die Tore beim Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb in der Liebknechtstraße in Magdeburg-Stadtfeld stehen am Sonnabend (6. Mai 2023) weit offen. Eine Rentnerin, die mit ihrem Rad extra aus der Altstadt zum Betriebshof in Stadtfeld gestrampelt war, schleppt vier volle Taschen nach draußen. Das wäre beinahe alles im Müll gelandet, findet nun aber ein neues Zuhause.