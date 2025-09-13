Vor "Grill den Henssler"-Abschied "Mit Herz und klarer Kante": Reiner Calmund im Exklusiv-Interview mit Liebeserklärung an Magdeburg

Ganze 263 Folgen prägte Reiner Calmund das Jury-Pult von "Grill den Henssler" und der "Kocharena". Doch damit ist jetzt Schluss. Im Exklusiv-Interview redet "Calli" über seine große Abschiedsshow, die Zukunft – und warum er Magdeburg in sein Herz geschlossen hat.