  4. "Grill den Henssler"-Abschied: Reiner Calmund im Exklusiv-Interview mit Liebeserklärung an Magdeburg

Vor "Grill den Henssler"-Abschied "Mit Herz und klarer Kante": Reiner Calmund im Exklusiv-Interview mit Liebeserklärung an Magdeburg

Ganze 263 Folgen prägte Reiner Calmund das Jury-Pult von "Grill den Henssler" und der "Kocharena". Doch damit ist jetzt Schluss. Im Exklusiv-Interview redet "Calli" über seine große Abschiedsshow, die Zukunft – und warum er Magdeburg in sein Herz geschlossen hat.

Von Tim Müller 13.09.2025, 06:00
Reiner Calmund bei seinem letzten "Grill den Henssler"-Auftritt. Im Rahmen des Sommer-Specials in Magdeburg bekommt der Publikumsliebling und Juror eine große Abschiedsshow. Foto: RTL / Markus Hertrich

Magdeburg. – Nach 18 Jahren bei "Grill den Henssler" und dem Vorgängerformat "Kocharena" feiert Reiner Calmund am 14. September im Sommer-Special seinen großen Abschied.