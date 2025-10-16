Nach dem emotionalen Abschied von Reiner Calmund bei Steffen Hensslers Kochshow "Grill den Henssler" steigt ein weiterer langjähriger Juror aus. In der letzten Folge des Sommer-Specials aus Magdeburg verkündete Sternekoch Christian Rach seinen Ausstieg.

Nach Reiner Calmund: Auch Sternekoch verabschiedet sich von "Grill den Henssler"

Christian Rach (Mitte) zusammen mit Steffen Henssler und Laura Wontorra. Nach Reiner Calmund steigt mit Rach nun der zweite langjährige Juror der Sendung "Grill den Henssler" aus.

Magdeburg/DUR. – Seit 2019 und in insgesamt 103 Sendungen ist Sternekoch Christian Rach als Juror bei „Grill den Henssler“ dabei. Unter den Prominenten gilt er als knallhart und hat ein Auge für die kleinsten Fehler.

Doch damit ist nun Schluss: Am vergangenen Sonntag, in der letzten Sommer-Special-Folge aus Magdeburg, verkündete Rach seinen Ausstieg aus der Sendung.

Laura Wontorra mit emotionalen Worten bei Abschied von Christian Rach

Schon vor einigen Wochen hatte Rach im "Hamburger Abendblatt" seinen Abschied angekündigt. In der letzten Folge des "Grill den Henssler"-Sommer-Specials erklärt er: "Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei 'Grill den Henssler'. Ich steige hier jetzt aus!"

Lesen Sie auch: "Das ist ekelhaft": Dieses Produkt aus der Magdeburger Region widert Steffen Henssler richtig an

Sichtlich bewegt bedankt sich der Sternekoch bei Publikum, Juroren und dem gesamten Produktionsteam. Moderatorin Laura Wontorra verabschiedet ihn mit emotionalen Worten: "Mir fällt es sehr schwer, dich gehen zu lassen. Du bist immer so auf den Punkt, du bist ehrlich und trotzdem charmant, hast so viel Know-how. Du warst eine Bereicherung für diese Sendung. Du wirst sehr fehlen."

Christian Rach adelt Steffen Henssler: "Er hat die Zehn oft verdient"

Obwohl Steffen Henssler oft unter Christian Rachs kulinarischen Beurteilungen litt, verneigte sich der "Koch-King" am Ende ganz tief vor dem Juror.

Aber auch Rach revanchierte sich mit freundlichen Worten bei Henssler: "Er ist ein Showmensch und macht immer Bam-Bam-Bam. Aber er kann auch richtig gut kochen. Ich bin nicht bekannt dafür, Good-will-Punkte zu geben, aber er hat die Zehn oft verdient."

In seiner letzten Bewertung ließ Rach es dann noch einmal richtig krachen und vergab "aus voller Überzeugung: zehn Punkte" an Steffen Henssler.

Wer ersetzt Christian Rach und Reiner Calmund bei "Grill den Henssler"?

Damit verliert die beliebte Kochshow innerhalb kürzester Zeit einen weiteren Stammjuror und Publikumsliebling. Erst vor wenigen Wochen hatte Reiner Calmund in der ersten Folge des Sommer-Specials nach 18 Jahren seinen Abschied gefeiert.

Lesen Sie auch: Exklusives Interview: Reiner Calmunds emotionaler Abschied unter Magdeburgs Abendhimmel

Der Sender Vox kompensierte den Verlust von Calmund während der Aufzeichnungen in Magdeburg mit wechselnden Gastjuroren. Neben Bruce Darnell nahm auch Joachim Llambi auf dem Jury-Stuhl Platz. In Rachs letzter Sendung saß neben ihm und Jana Ina Zarrella Designer und "Shopping Queen"-Moderator Guido Maria Kretschmer.

Lesen Sie auch: "Kaugummi-Charakter": So knallhart bewertete Bruce Darnell bei "Grill den Henssler"

Wer die beiden freien Jury-Plätze in künftigen Folgen besetzen wird, ist bislang unklar. Klar ist nur: Sowohl Calmund als auch Rach werden der Sendung fehlen. Sie beide waren Publikumslieblinge und sorgten mit ihrer speziellen Art für viele Lacher und wichtige Expertise.

In Rachs finaler "Grill den Henssler"-Show traten auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark Sänger Tim Bendzko, Koch-Influencer Stefano Zarrella und Moderatorin Panagiota Petridou gegen Steffen Henssler an.