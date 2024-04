Drei Kinder sorgten mit Spielzeugwaffen für einen Großeinsatz an der Magdeburger Gemeinschaftsschule „Wilhelm Weitling“. Sie waren zuvor mehrfach negativ aufgefallen – bereits mit Folgen. Wie es mit den Jungen nun weitergehen soll und welche neuen Details bekannt sind.

Großeinsatz an Magdeburger Schule wegen Spielzeugwaffen - Schüler sind Polizei bekannt

Konsequenzen an Schule

An der Magdeburger Gemeinschaftsschule „Wilhelm Weitling“ kam es am Mittwoch zum Polizeieinsatz. Der Auslöser waren Kinder, die mit Spielzeugwaffen auf die Schule zielten.

Magdeburg - Mit Spielzeugwaffen haben Kinder in Neu-Olvenstedt an der Wilhelm-Weitling-Schule am Mittwoch, 10. April 2024, einen großen Polizeieinsatz ausgelöst und für Aufregung gesorgt. Gegen 12.50 Uhr wurde die Magdeburger Polizei von einem Lehrer der Gemeinschaftsschule alarmiert, weil Jungen mit Waffen auf die Schule zielten. Nun sind neue Details bekannt.