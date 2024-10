Magdeburg - Die Magdeburger Feuerwehr ist am Dienstagabend (15. Oktober) zu einem Brand in den Ortsteil Beyendorf-Sohlen alarmiert worden. Im Wohngebiet Am Kirschberg war ein Wohnhaus in Brand geraten.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe sich herausgestellt, dass ein Carport samt Nebengelass im Vollbrand stand und das Feuer sich über den Giebel in den Bereich des Firstbalkens ausgebreitet hatte, heißt es in einer Mitteilung aus dem Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom Mittwochmorgen.

Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, war ein Großaufgebot der Feuerwehr nötig. Dies auch deshalb, weil sich die Wasserversorgung zu Beginn des Einsatzes als schwierig gestaltete und deshalb zusätzliche Kräfte nachgefordert werden mussten. Nach ersten Erkenntnissen soll es jedoch keine Verletzten gegeben haben.

Warnung herausgegeben

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war vorsorglich eine Warnung an die Bevölkerung über die Nina-App herausgegeben worden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis tief in die Nacht. Aufgrund der Einsturzgefahr mussten besonderen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, heißt es aus dem Brandschutzamt. Um 0.40 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden.

Bis tief in die Nacht waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert. Foto: Feuerwehr Magdeburg

Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf etwa 750.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 46 Kräfte der Feuerwehr sowie zwei Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

Während der Löscharbeiten war die Zufahrt in den Ortsteil über die Sohlener Straße temporär gesperrt worden. Autos mussten umkehren oder am Straßenrand parken. Auch der Linienbus der Magdeburger Verkehrsbetriebe konnte nicht passieren.