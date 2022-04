Großes Putzen beim Magdeburger Hatsuun-Jindo-Karateclub

Ein großer Frühjahrsputz beim Karateclub in Neu-Olvenstedt in Magdeburg wurde auch genutzt, um frische Kontakte zu knüpfen. Und es gab Neues zu bewundern.

Mitglieder aller Altersgruppen halfen dabei mit, dass das Dojo und das Umfeld vom Karateclub an der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg herausgeputzt wurden. Es war der erste Putzeinsatz des Olvenstedter Vereins seit zwei Jahren.

Magdeburg - Viel zu tun gibt es für den Hatsuun-Jindo Karateclub (HKC) Magdeburg-Barleben am Dojo in Neu-Olvenstedt eigentlich immer. Angesichts der Pandemie und der fehlenden Möglichkeit, in den vergangenen 24 Monaten gemeinschaftliche Arbeitseinsätze zur Verschönerung des Geländes in der Johannes-Göderitz-Straße 57 auf die Beine zu stellen, wuchs die Aufgabenliste stetig an. Und konnte nun von den Mitgliedern abgearbeitet werden.