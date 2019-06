Eine gute Nachricht für Autofahrer: Eine Baustelle weniger in Magdeburg.

Magdeburg (vs) l Die Bauarbeiten auf dem Magdeburger Ring in Höhe der Brücke über die Halberstädter Straße wurden vorzeitig beendet. Am Nachmittag, 7. Juni 2019, werden die Verkehrseinschränkungen an dieser Stelle wieder aufgehoben, teilte die Stadt Magdeburg mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten zur Reparatur des Schadens an einem Fahrbahnübergang rund zehn Tage in Anspruch nehmen.

Die noch notwendige Schließung einer Lücke in der Mittelleitplanke in diesem Bereich werde zwischen dem 11. und dem 14. Juni 2019 im Rahmen von Tagesbaustellen mit jeweils einspuriger Verkehrsführung vorgenommen, so die Pressemitteilung.