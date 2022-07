Handwerk in Magdeburg: Per Mausklick zur Schuhreparatur

Maik Gerecke, Schumacher in vierter Generation, in Magdeburg.

Magdeburg - Seit 111 Jahren gibt es „Schuh Gerecke“ in Magdeburg. In Zeiten der Digitalisierung ist die Welt des Schuhmacher-Betriebes sehr groß geworden. Die findigen Handwerker bieten einen Online-Reparatur-Dienst an und erhalten sogar Aufträge aus Spanien.

Beim Handwerk, dem Maik Gerecke nachgeht, kommt einem schnell die alte Redewendung in den Sinn: „Schuster, bleib„ bei deinen Leisten.“ Für den Chef von „Schuh Gerecke“ trifft sie jedoch nicht zu. Im Schuhmacher-Geschäft im Hopfengarten versteht man das Handwerk und hat es in die digitale Welt gebracht.

Das 1911 gegründete Magdeburger Traditionsunternehmen wird heute in vierter Generation von Maik Gerecke geführt. Der gelernte Instandhaltungsmechaniker arbeitet seit 30 Jahren im Fachbetrieb mit. Die Familie konzentrierte das Geschäft auf einen Standort und auf das, was sie am besten kann: Schuhe in hoher Qualität und schnell reparieren. „Da macht uns so schnell niemand etwas vor“, ist sich Maik Gerecke sicher.

Wie erreicht man Kunden ohne eigene Bewertung?

Vor etwa vier Jahren reifte bei ihm die Idee, dass sie ihr Handwerk auch online anbieten könnten. „Schuhe werden nicht mehr so schnell weggeschmissen, um die Umwelt und natürlich auch den Geldbeutel zu schonen“, weiß der Schuhmacher.

Einen Vorteil für die Digitalisierung machte der engagierte Unternehmer recht schnell aus: „Solche Dienstleistungen wie unsere werden noch recht wenig im Internet angeboten.“ Ein Jahr lang tüftelten seine Partner und er daran, wie sich so ein digitales Angebot am besten umsetzen lässt.

Wie bauen wir das Online-Angebot auf? Wie erreichen wir die Menschen, ohne zunächst Bewertungen und Rezensionen zurückgreifen zu können? Solchen Fragen mussten sie sich in der Vorbereitung und beim Aufbau des Online-Angebote stellen. Gerecke sagt: „Das hier Schuhmacher am Werk sind, die in kurzer Zeit verlässlich gute Arbeit leisten, das muss man erstmal unter die Leute bringen.“

Selbst Gerecke-Senior, bis dahin noch der Chef des Geschäfts, schaute zunächst skeptisch auf das Online-Vorhaben. „Heute ist er davon komplett überzeugt“, sagt Maik Gerecke. Es war schließlich die Pandemie, die ins Online-Geschäft „noch mal richtig Schwung hineingebracht hat“, sagt Maik Gerecke.

Heute reparieren die Magdeburger im Geschäft imMagdeburger Stadtteil Lindenplan jegliche Art von Schuhen – vom Tanzschuh bis zum Reitstiefel. Viele Magdeburgerinnen und Magdeburger nutzen den bequemen Service, aber die Pakete kommen auch Stuttgart, Berlin, München und sogar aus Österreich, der Schweiz und Spanien. „Unsere Welt ist größer geworden“, freut sich der Chef.

Dass so viele Menschen per Mausklick die Reparatur ihrer Schuhe im Magdeburger Geschäft in Auftrag geben, liegt auch am unkomplizierten Prozedere.

Das Reparatur-Formular für Damen- und Herrenschuhe, Gürtel oder Taschen wird heruntergeladen, ausgefüllt, die Objekte einfach per Post geschickt. Oder man gibt direkt in die Online-Maske in der entsprechen Rubrik ein, was getan werden soll.

Nach drei Tagen ist alles wieder bei Einsender

Die Fachleute reparieren, führen auf Wunsch auch eine Reinigung durch und senden nach spätestens drei Tagen alles wieder zurück an den Absender. Bezahlt wird je nach Vorliebe über gängige Abrechnungs-Methoden.

Und wer in Magdeburg oder in der Umgebung wohnt, spart sich das Paketschicken, kommt direkt in die Werkstatt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen im Stadtgebiet. Ein zusätzlicher Service wird mit dem Schlüsseldienst angeboten.

Maik Gerecke ist sich sicher, dass sein Geschäft damit für die Zukunft aufgestellt ist. Er sagt: „Wir verbinden das gute unverzichtbare Handwerk mit neuen Instrumenten und können so vielleicht bald mit mehreren Mitarbeitenden zeigen, wie gut in der Ottostadt Magdeburg gearbeitet wird.