Hasselbachplatz in Magdeburg war schon vor 100 Jahren Großbaustelle

Auf dem Hasselbachplatz in Magdeburg wurden schon vor fast 100 Jahren Schienen für die Straßenbahn verlegt.

Magdeburg - Kürzlich berichtete die Magdeburger Volksstimme über die lange Geschichte der Gastronomie am Hasselbachplatz. Dort, wo heute das M2 zu finden ist, gab es zu DDR-Zeiten das legendäre Weinstudio Grün-Rot und noch viel früher eine Bierhalle namens „Zum Weihenstephan“.

Der gebürtige Magdeburger Ralf Kozica stöberte daraufhin in seinem Archiv und fand eine alte Aufnahme, die dieses Lokal auf einer Aufnahme von Ende der 1920er Jahre zeigt.

Gleisbau auf dem Magdeburger Hasselbachplatz damals wie heute

Doch ebenso spannend und aktuell passend ist der Vordergrund des Schwarz-Weiß-Fotos. Denn dieser zeigt den Hasselbachplatz als Großbaustelle – genauso wie er es im Moment auch ist.

Zum Vergleich: Auch 2024 wird auf dem Hasselbachplatz in Magdeburg gebaut. Foto: Stefan Harter

Damals wie heute ging es um den Gleisbau. Auch vor fast 100 Jahren wurden die Schienen für die Straßenbahn über den zentralen Platz gelegt. Aktuell werden sie wieder ausgetauscht.

Volksstimme berichtet 1926 über Pläne für neuen Hasselbachplatz

Ralf Kozica hat dazu passend auch einen Artikel aus der Volksstimme vom 19. November 1926. „Damals wurde die Umgestaltung des Hasselbachplatzes zu seinem heutigen Erscheinungsbild auf den Weg gebracht“, erklärt er. So wurde beispielsweise der bis dahin dort aufgestellte Hasselbachbrunnen an seinen heutigen Standort an der Gareisstraße versetzt. Er musste Platz für die „Elektrische“ machen.

„In dem mittleren Kreise wird nur die Straßenbahn verkehren, während alle anderen Fahrzeuge den äußeren Ring benutzen müssen“, heißt es im Artikel. Außerdem wird eine „schätzenswerte Neuerung“ angepriesen: „sogenannte Bahnsteiginseln, die 1,50 Meter breit sind und den ein- und aussteigenden Fahrgästen Schutz vor den vorbeifahrenden Automobilen und Wagen bieten sollen“.

Verein beschäftigt sich intensiv mit Geschichte der Straßenbahn in Magdeburg

Die Arbeiten sollten demnach im Frühjahr 1927 beginnen und bis zum Beginn der Theaterausstellung im Stadtpark beendet sein. Laut Kozica erfolgte die Umsetzung des Brunnens bereits im Januar 1927.

Die Aufnahme, die die damalige Baustelle zeigt, stammt aus dem fotografischen Nachlass von Carl Heßler, der von 1923 bis 1931 Generaldirektor der „Magdeburger Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft“ (MSEG) gewesen war, berichtet Ralf Kozica weiter. Als Mitglied der IGNah beschäftigt er sich intensiv mit der Geschichte der Straßenbahn in Magdeburg. Daher weiß er auch, dass die Straßenbahnen damals während der Bauarbeiten weiterfuhren.

Fußgänger müssen quer durch die Baustelle laufen

„Die Magdeburger Straßenbahn verfügte ausschließlich über Zweirichtungsfahrzeuge mit Fahrerständen an beiden Wagenenden und Fahrgasttüren an beiden Fahrzeugseiten“, erläutert er. Es wurden in den auf den Hasselbachplatz zulaufenden Strecken Bauweichen eingefügt.

Die Fahrten der Bahnen endeten dann jeweils vor dem Hasselbachplatz, die Wagen wechselten auf das Gegengleis und fuhren in entgegengesetzter Richtung zurück. Die Fahrgäste passierten die Baustelle zu Fuß. Anschließend konnten sie ihre Fahrt auf der gegenüberliegenden Platzseite mit der Straßenbahn fortsetzen.

Historische Straßenbahnen sind bis heute in Magdeburg unterwegs

Heute finden sich diese alten Zweirichtungsbahnen noch in der historischen Straßenbahnflotte von MVB und IGNah. Zum Einsatz kamen sie zum Beispiel bei der Wiedereröffnung der sanierten Gleistrasse im Nordabschnitt des Breiten Wegs und bei der Eröffnung der Strombrückenverlängerung für die Straßenbahn im Dezember 2023, zählt Ralf Kozica auf.