An den ersten warmen Tagen schmecken Bier, Cocktail & Co. unter freiem Himmel besonders gut. Doch dem Hasselbachplatz droht das frühe Aus. Nun hat sich Oberbürgermeisterin Simone Borris eingeschaltet.

Hasselbachplatz: So soll das frühere Aus der Außengastronomie verhindert werden

Gastronomie in Magdeburg

Der Hasselbachplatz in Magdeburg ist Großbaustelle. Für Gastronomen und Händler existenzgefährdend.

Magdeburg - Die Großbaustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am Hasselbachplatz sorgt für Existenzängste bei den Gastronomen. Während der Stadtratssitzung im Februar sprachen sie ihre Sorgen an. Oberbürgermeisterin Simone Borris hatte seinerzeit versprochen, sie zu unterstützen. Am Freitag, 12. April, traf sie sich vor Ort mit Anrainern.