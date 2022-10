Magdeburger Hauptbahnhof: Neues Konzept für den Willy-Brandt-Platz

Magdeburg - Die CDU-Fraktion im Stadtrat hatte kürzlich in einem Antrag die Schaffung von speziellen Wegstreifen für den Willy-Brandt-Platz gefordert. Aktuell sei der Bahnhofsvorplatz für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator durch das vorhandene grobe Pflaster nur sehr schwer zu nutzen, hieß es zur Begründung im Antrag. Insbesondere im Bereich der Straßenbahngleise werde es schwierig. Durch die zwei Meter breiten glatten Streifen soll die Situation verbessert werden.

Nun hat die Stadtverwaltung eine Stellungnahme dazu vorgelegt. Magdeburgs Baubeigeordneter Jörg Rehbaum verweist darin zunächst darauf, dass 2020 ein Blindenleitsystem zwischen Hauptbahnhof, Straßenbahnhaltestelle und City Carré installiert worden war.

Willy-Brandt-Platz Magdeburg: Räumliche Struktur ändern

Weiterhin erinnert er an diverse Beschlüsse, die in der Vergangenheit bereits vom Stadtrat bezüglich des Willy-Brandt-Platzes getroffen wurden. So zum Beispiel die Aufstellung des „Magdeburg“-Schriftzuges aus der Lichterwelt oder die Überlegungen zur Errichtung eines Kiosks in Erinnerung an Bruno Taut.

All dies sei Anlass gewesen, „die räumlichen Strukturen des Platzes zu analysieren und neu zu bewerten“, so Rehbaum. Das Stadtplanungsamt habe deshalb ein Landschaftsarchitekturbüro mit der Entwicklung einer Leitidee beauftragt, die unter auch die geforderte Barrierefreiheit berücksichtigen soll. Das Ergebnis soll dem Stadtrat noch 2022 vorgestellt werden, kündigt der Beigeordnete an.