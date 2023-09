Jubiläum 150 Jahre Hauptbahnhof Magdeburg: So steht es um neuen Discounter, McDonald's-Nachfolge und den Kölner Platz

Mit einem bunten Fest ist der 150. Geburtstag des Magdeburger Hauptbahnhofs gefeiert worden. Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der sich im und am Bahnhof viel verändert.