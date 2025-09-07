Der neugestaltete Kölner Platz am Hauptbahnhof Magdeburg nimmt mehr und mehr Konturen an. Die Bahn hat jetzt den Fertigstellungszeitraum genannt.

Der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg wird neu gestaltet.

Magdeburg. - Eigentlich sollte er längst fertig sein, doch Neuplanungen und andere Dinge verzögerten die Arbeiten: der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg. Nun biegen die Arbeiten auf die Zielgerade ein. Wann das neue Aushängeschild der Deutschen Bahn fertig sein soll.