Magdeburg, Deutschland
Bauprojekt der Deutschen Bahn Hauptbahnhof Magdeburg: Wann der Kölner Platz freigegeben wird

Der neugestaltete Kölner Platz am Hauptbahnhof Magdeburg nimmt mehr und mehr Konturen an. Die Bahn hat jetzt den Fertigstellungszeitraum genannt.

Von Ivar Lüthe 07.09.2025, 07:00
Der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg wird neu gestaltet.
Der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg wird neu gestaltet. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Eigentlich sollte er längst fertig sein, doch Neuplanungen und andere Dinge verzögerten die Arbeiten: der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg. Nun biegen die Arbeiten auf die Zielgerade ein. Wann das neue Aushängeschild der Deutschen Bahn fertig sein soll.