Bauprojekt der Deutschen Bahn Hauptbahnhof Magdeburg: Wann der Kölner Platz freigegeben wird
Der neugestaltete Kölner Platz am Hauptbahnhof Magdeburg nimmt mehr und mehr Konturen an. Die Bahn hat jetzt den Fertigstellungszeitraum genannt.
07.09.2025, 07:00
Magdeburg. - Eigentlich sollte er längst fertig sein, doch Neuplanungen und andere Dinge verzögerten die Arbeiten: der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg. Nun biegen die Arbeiten auf die Zielgerade ein. Wann das neue Aushängeschild der Deutschen Bahn fertig sein soll.