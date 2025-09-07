weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gesundheits- und Pflegecampus: Großen neuen Parkplatz am Roland-Ärztehaus in Stendal eröffnet

Das Stendaler Unternehmerpaar Christoph und Ulrike Schaefer haben einen neuen Parkplatz am Ärztehaus in Stendal bauen lassen. Worauf Nutzer der Stellflächen achten sollten.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 07.09.2025, 10:12
Der neue Parkplatz neben dem Roland-Ärztehaus an der Albrecht-Dürer-Straße in Stendal hat mehr als 100 Stellflächen.
Der neue Parkplatz neben dem Roland-Ärztehaus an der Albrecht-Dürer-Straße in Stendal hat mehr als 100 Stellflächen. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Stendal ist um exakt 107 Parkplätze reicher. Das Apotheker- und Unternehmerpaar Christoph und Ulrike Schaefer von der Roland-Apotheke haben eine Viertelmillion Euro in die neuen Stellflächen am Roland-Ärztehaus investiert.