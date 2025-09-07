Das Stendaler Unternehmerpaar Christoph und Ulrike Schaefer haben einen neuen Parkplatz am Ärztehaus in Stendal bauen lassen. Worauf Nutzer der Stellflächen achten sollten.

Großen neuen Parkplatz am Roland-Ärztehaus in Stendal eröffnet

Der neue Parkplatz neben dem Roland-Ärztehaus an der Albrecht-Dürer-Straße in Stendal hat mehr als 100 Stellflächen.

Stendal. - Stendal ist um exakt 107 Parkplätze reicher. Das Apotheker- und Unternehmerpaar Christoph und Ulrike Schaefer von der Roland-Apotheke haben eine Viertelmillion Euro in die neuen Stellflächen am Roland-Ärztehaus investiert.