Zehn ehemalige Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Engels-Schule in Magdeburg -Cracau trafen sich sieben Jahrzehnte nach ihrem Abschluss. Ihre Freundschaft, geprägt von Kriegserfahrungen und Nachkriegszeit, hat bis heute Bestand.

Besonderes Klassentreffen in Magdeburg

70 Jahre nach ihrem Abschluss trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Friedrich-Engels-Schule in Magdeburg.

Magdeburg. - Was in den 1940er Jahren mit der Einschulung begann, wurde zu einer besonderen Verbindung. Trotz der Entbehrungen der Nachkriegszeit hielten ehemalige Magdeburger Schüler über Jahrzehnte Kontakt – und erinnern sich bis heute an die schweren Jahre, die sie zusammengeschweißt haben.