Am Donnerstagnachmittag diskutiert der Stadtrat über den Haushalt und die hohen Auflagen. Am Vormittag hat Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris bereits eine Haushaltssperre verfügt. Was das jetzt für die Stadt bedeutet.

Fettes Millionen-Loch: Was Magdeburgs sofortige Haushaltssperre durch OB Borris bedeutet

Magdeburg. - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat am Donnerstagvormittag, 26. Februar, die Haushaltssperre verhängt - noch bevor der Stadtrat am Nachmittag zusammenkommt, um dem neuen Haushalt zuzustimmen. Der musste wegen der Auflagen des Landesverwaltungsamtes geändert werden. Was das bedeutet.