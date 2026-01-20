Gute und schlechte Nachrichten für die Landeshauptstadt Magdeburg. Der Haushalt 2026 wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt - und zugleich sofort gesperrt.

Knallharte Auflagen für Magdeburg: Das sagt OB Borris zur Nachricht aus Halle

OB Simone Borris warnt vor einem Kaputtsparen von Städten wie Magdeburg.

Magdeburg - Das Landesverwaltungsamt hat nach eigenen Angaben die durch den Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2026 geprüft und mit Auflagen genehmigt. Allerdings hat die kommunale Aufsichtsbehörde eine Reihe von knallharten Auflagen und Forderungen damit verbunden. Was das bedeutet und wo Einnahmen und Ausgabe neu geordnet werden könnten.