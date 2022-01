Hausnummern in Magdeburg: In diesem Stadtteil gab es 2020 die meisten neuen Nummern

Magdeburg (cb) - In Magdeburg wird weiterhin viel gebaut. Das schlägt sich auch in der Vergabe neuer Hausnummern nieder, über die das Amt für Statistik im dritten Quartalsbericht 2021 informiert. In der Landeshauptstadt Magdeburg gab es demnach mit Stand vom 31. Dezember 2020 insgesamt 38 696 amtlich vergebene Hausnummern und damit 311 Hausnummern mehr als noch im vorangegangenen Jahr 2019.

Diese Hausnummern werden in der amtlichen Hausnummerndatei aufgelistet. Das Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung der Landeshauptstadt führt diese Listen. Interessant dabei ist, dass jede Hausnummer auch bestimmten Gebieten zugeordnet ist – einer Straße, einem Stadtteil, einem Statistischen Bezirk, einem Baublock, einer Blockseite, einem Wahlbezirk, einem Briefwahlbezirk, einem Wahlkreis, einem Kommunalwahlbereich, einem Schulbezirk und einer Sozialregion.

Auch wenn das Amt für Statistik Buch führt über die Hausnummern, ist es nicht dieses Amt, das die Hausnummern vergibt. Die Vergabe einer amtlichen Hausnummer ist Aufgabe des Fachbereichs Vermessungsamt und Baurecht der Landeshauptstadt Magdeburg.

Hohe Nachfrage und Bautätigkeit bleiben

Seit 1990 kamen aufgrund der regen Bautätigkeit viele Hausnummern und neue Straßen in Magdeburg hinzu. So gab es mit Stand vom 31. Dezember 2020 in Magdeburg 1764 benannte Straßen und Plätze in der Domstadt an der Elbe und es kommen immer wieder neue hinzu. Die Stadtteile mit den meisten Hausnummern sind Ottersleben (3564), Stadtfeld-West (2840), Sudenburg (2239) sowie Reform (2175) gefolgt vom Stadtteil Stadtfeld-Ost (2129).

Die geringste Anzahl an Hausnummern gibt es im Norden und Süden der Landeshauptstadt. In den Stadtteilen Sülzegrund sind nur 21, im Beyendorfer Grund nur 23 und im Bereich Großer Silberberg nur 32 Hausnummern zu verzeichnen. Der Stadtteil Kreuzhorst bleibt auch im Jahr 2020 der einzige Stadtteil ohne Bebauung und somit auch ohne Hausnummern.

Aufgrund der Nachfrage und auch der Bautätigkeit wurden auch im Jahr 2020 wieder neue Baugebiete erschlossen, vorwiegend für den Eigenheimbau. So wurden im Jahr 2020 310 neue Hausnummern vergeben, allein 36 im Stadtteil Diesdorf, gefolgt von den Stadtteilen Neu-Olvenstedt, Neue Neustadt, Alte Neustadt und Buckau. Hier sieht man, wo sich die Stadt mit Neubauten entwickelt.

2020 wurden in Magdeburg nur acht Hausnummern gelöscht

Seit dem Jahr 2010 vergab die Stadt im Jahr 2014 die meisten neuen Hausnummern. Damals gab es 449 neue Hauseingänge zu Nummerieren. Regelmäßig werden aber auch Hausnummern gelöscht – wenn abgerissen wird. Die meisten Hausnummern wurden seit 2010 im Jahr 2013 gelöscht: Damals wurden 138 Hausnummern gestrichen. Im Jahr 2020 wurden nur acht Hausnummern gelöscht.

Damit die Hausnummerierung auch übersichtlich und logisch angeordnet bleibt, könne es auch einmal, zum Beispiel aufgrund von Neubebauungen auf unnummerierten Grundstücken, zu Umnummerierungen der bestehenden Hausnummern kommen. Die Stadtverwaltung appelliert an die Häuslebauer und Gewerbetreibenden, sich eine korrekte amtliche Anschrift zuzulegen.

In vielfacher Hinsicht, zum Beispiel bei der Anmeldung eines Autos oder wenn Rettungskräfte zur Adresse gerufen werden, ist die korrekte Hausnummer wichtig. Besonders richte sich der Appell hier an Firmen und Betriebe. Sie würden oft versäumen, eine korrekte Anschrift zu beantragen. Es gebe gar Gewerbetreibende, die die Hausnummer selbst vergeben würden. Mit einer offiziellen Anmeldung können Bußgelder vermieden werden. Da im Jahr 2020 bereits 268 Bauanträge genehmigt wurden und die Bauaktivitäten in Magdeburg weiter anhalten, ist auch für das abgelaufene Jahr 2021 wieder mit steigenden Hausnummer-Zahlen zu rechnen.