Hunderte Terminanfragen, keine freien Kapazitäten: Magdeburgs Hautärzte können den Bedarf kaum mehr abdecken, weil auch immer mehr Patienten aus dem Umland kommen.

Hautärzte in Magdeburg am Limit: So kommen Sie noch an einen Termin

Hautarzt Dr. Axel Winkelmann hat seine Praxis im Buckauer Engpass in Magdeburg.

Magdeburg. - „Der Frust bei den Patienten ist riesig, das hören wir jeden Tag.“ Dr. Axel Winkelmann kennt das Dilemma. Doch noch mehr Patienten kann er nicht aufnehmen. Die Kapazitäten des Hautarztes sind mehr als erschöpft. Kein Einzelfall in Magdeburg.