Stadtfeld Havarie in Magdeburg: Rohrbruch setzt Große Diesdorfer Straße unter Wasser

In der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg ist es am Sonntag (4. September) zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Das setzte die Magistrale in Stadtfeld unter Wasser. Es kam zu Einschränkungen im Verkehr und bei der Versorgung.