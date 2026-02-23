Autofahrer müssen für den Weg in die Innenstadt nun noch mehr Zeit einplanen als ohnehin schon. Wegen einer Havarie an einem Straßenbahngleis muss gebaut und eine Magistrale halbseitig gesperrt werden.

Magdeburg - Schlechte Nachrichten für alle, die mit dem Auto nach Magdeburg müssen. Wegen eines Gleisschadens am Salbker Platz wird eine neue Baustelle eingerichtet und damit der Verkehr auf einer wichtigen Magistrale behindert.