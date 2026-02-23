weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Bauarbeiten bis zum 28. Februar: Havarie: Wichtige Magistrale nach Magdeburg halbseitig gesperrt

Bauarbeiten bis zum 28. Februar Havarie: Wichtige Magistrale nach Magdeburg halbseitig gesperrt

Autofahrer müssen für den Weg in die Innenstadt nun noch mehr Zeit einplanen als ohnehin schon. Wegen einer Havarie an einem Straßenbahngleis muss gebaut und eine Magistrale halbseitig gesperrt werden.

Von rs 23.02.2026, 18:55
In Magdeburg wird eine wichtige Straße in die Innenstadt gesperrt.
In Magdeburg wird eine wichtige Straße in die Innenstadt gesperrt. Foto: IMAGO/mhphoto

Magdeburg - Schlechte Nachrichten für alle, die mit dem Auto nach Magdeburg müssen. Wegen eines Gleisschadens am Salbker Platz wird eine neue Baustelle eingerichtet und damit der Verkehr auf einer wichtigen Magistrale behindert.