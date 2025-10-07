Regisseur Georg Genoux stellt gemeinsam mit Bürgern aus Magdeburg-Neustadt ein Theaterstück auf die Beine. Zum Thema wird die Suche nach Heimat.

Das Theaterstück über Magdeburg-Neustadt ist für Regisseur Georg Genoux etwas sehr persönliches. Auch er sucht nach Heimat.

Magdeburg. - „Wir haben dort Heimat, wo wir mit Menschen Theater machen können", so die besondere Definition von Heimat von Georg Genoux und seiner Frau. Der Hamburger Theaterregisseur arbeitete jahrelang in der Ukraine und stellte dort an die 40 Theaterprojekte an sechs Schulen auf die Beine.