Kreisbrandmeister Maik Friedrich ist von seinem Amt zurückgetreten. Von Landrat Steffen Burchhardt (SPD) ist er offiziell verabschiedet worden. Wie geht es an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehren im Jerichower Land weiter?

Neue Spitze für die Feuerwehren im Jerichower Land und in Burg gesucht

Burg. - Am 7. Dezember 2021 ist Maik Friedrich vom Kreistag als Kreisbrandmeister zum 1. Januar 2022 für sechs Jahre verpflichtet worden. Doch Friedrich hat seinen Dienst schon vorher quittiert, ist nun offiziell verabschiedet worden. Wann wird es wieder einen regulären Kreisbrandmeister im Jerichower Land geben?