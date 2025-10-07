weather spruehregen
Umgestaltung von Kleinod im Harz Vom Sorgenkind zum Urlauberparadies: Schierkes Kurpark soll wieder glänzen - das sind die Pläne

Trockenheit, Wildschäden und veraltete Wege - von Idylle ist keine Spur mehr im Schierker Kurpark (Harz). Jetzt soll die Parkanlage wieder Aushängeschild des Luftkurortes werden. Ziel ist es, Natur, Erholung und Veranstaltungen harmonisch zu vereinen. Die Umsetzung hängt nun am Stadtrat.

Von Ivonne Sielaff 07.10.2025, 09:15
Der Kurpark in Schierke war früher Idylle und Anziehungspunkt für Harzurlauber und Einheimische. Heute ist er eher ein Sorgenkind des Brockendorfs. Foto: Ivonne Sielaff

Schierke/Wernigerode. - Schierke ist eines der beliebtesten Urlaubsziele im Harz und Luftkurort zugleich. Doch der Kurpark des Dorfes am Fuße des Brockens ist schon seit Längerem nicht mehr wirklich einladend. Die meisten Bäume sind Trockenheit und Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Die Rasenflächen sind von Wildschweinen durchwühlt.