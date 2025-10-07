Trockenheit, Wildschäden und veraltete Wege - von Idylle ist keine Spur mehr im Schierker Kurpark (Harz). Jetzt soll die Parkanlage wieder Aushängeschild des Luftkurortes werden. Ziel ist es, Natur, Erholung und Veranstaltungen harmonisch zu vereinen. Die Umsetzung hängt nun am Stadtrat.

Vom Sorgenkind zum Urlauberparadies: Schierkes Kurpark soll wieder glänzen - das sind die Pläne

Der Kurpark in Schierke war früher Idylle und Anziehungspunkt für Harzurlauber und Einheimische. Heute ist er eher ein Sorgenkind des Brockendorfs.

Schierke/Wernigerode. - Schierke ist eines der beliebtesten Urlaubsziele im Harz und Luftkurort zugleich. Doch der Kurpark des Dorfes am Fuße des Brockens ist schon seit Längerem nicht mehr wirklich einladend. Die meisten Bäume sind Trockenheit und Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Die Rasenflächen sind von Wildschweinen durchwühlt.