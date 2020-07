Im Hundertwasserhaus „Grüne Zitadelle“ in Magdeburg kann nicht mehr geheiratet werden. Das Trauzimmer wurde entwidmet. Archivfoto: Uli Lücke

Heiraten im Hundertwasserhaus in Magdeburg ist nicht mehr möglich. Das Trauzimmer im Turm des kunterbunten Hauses wurde geschlossen.

Magdeburg l Im Hundertwasserhaus „Grüne Zitadelle“ in Magdeburg finden keine Trauungen mehr statt. Damit können Heiratswillige nur noch im Hochzeitshaus in der Humboldtstraße, in der Lukasklause oder im Trauzimmer des Magdeburger Zoos offiziell den Bund fürs Leben schließen.

Der bisher als Trauzimmer für Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften genutzte Skyroom im Hundertwasserhaus „Grüne Zitadelle“ kann nicht mehr genutzt werden.

Integration in den Hotelbetrieb

„Der Skyroom steht für Veranstaltungen generell nicht mehr zur Verfügung. Es findet eine Integration in den bestehenden Hotelbetrieb des Arthotel statt“, erklärt Geschäftsführer Hendrik Grebe auf Volksstimme-Nachfrage.

Das Hotel hat die Vereinbarung mit der Stadt aufgelöst. „Daher wurde die förmliche Entwidmung des Trauzimmers in die Wege geleitet und zum 28. Juni wirksam“, erklärt Rathaussprecher Michael Reif.

Vier Trautermin an einem Tag

Laut Magdeburger Stadtverwaltung gab es in der Regel dort jährlich an vier bis fünf Sonnabenden von Mai bis September jeweils bis zu vier Trautermine. „Die beiden diesjährigen Trautage waren dort der 9. Mai und der 27. Juni“, ergänzt Michael Reif.

Seit 2015 wurde der sogenannte Skyroom im Hauptturm des rosafarbenen Hauses als Außenstelle genutzt. Paare konnten sich dort offiziell und standesamtlich das Ja-Wort geben. Außerdem gehört zum Hochzeitszimmer auch eine begrünte Terrasse mit Blick über die Stadt.

Erstmalig nutzte 2007 das Standesamt das Hundertwasserhaus als Außenstelle. Die erste Trauung fand am 7. Mai 2007 statt.

Theater bietet Räume für Hochzeitsfeier an

Während offizielle Eheschließungen im Hundertwasserhaus nicht mehr möglich sind, gibt es aber weiterhin die Option die Räumlichkeiten des Theaters in der Grünen Zitadelle für seine Hochzeitsfeier zu mieten. Das Angebot bleibt auch zukünftig bestehen, bestätigte Enrico Scheffler vom Theater auf Volksstimme-Nachfrage.