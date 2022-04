Heumarkt in Magdeburg: Durch Brückenbau entsteht neue Uferpromenade

Am Ufer der Alten Elbe in Magdeburg laufen gerade die Gründungsarbeiten für das östliche Widerlager der neuen Pylonbrücke. Derweil droht der Freivorbau die Arbeiten einzuholen.

So soll es künftig am Ostufer der Alten Elbe in Magdeburg aussehen.

Magdeburg - „Da ändert sich alles.“ Mit diesen Worten beschreibt ein Passant die aktuellen Bauarbeiten in der südlichen Turmschanzenstraße. Er hat gerade den provisorischen Überweg am Heumarkt zwischen Brückstraße und Am Cracauer Tor passiert. Ein tiefes Bauloch ist dort ausgehoben worden, wo vor ein paar Monaten noch Autos entlang rollten. An Ort und Stelle wird die neue Pylonbrücke am Ostufer der Alten Elbe anlanden.