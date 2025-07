Mit dem Projekt „Lichtungen“ wird kirchliche Glaskunst in Sachsen-Anhalt neu gedacht: Über 30 Kirchen in und um Zerbst erstrahlen in farbenreicher Glasmalerei.

Zerbst. - In zahlreichen Kirchen in und um Zerbst und auch in der weiteren Region hat sich das Licht verändert. Es scheint heller, freudiger, erhellender durch die Fenster hinein. Es lässt die Kirchen wortwörtlich in einem anderen Licht erscheinen. Sie sind zu Lichtungskirchen geworden.