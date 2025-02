Ein Feldrain in Magdeburg-Olvenstedt soll geschützt werden. Eine Kennzeichnung als Biotop ist eine Option. Was das ändern soll und wie darüber abgestimmt wurde.

Magdeburg - Einige Bürger in Magdeburg sorgen sich um den Zustand des Feldrains in der Nähe des St.-Laurentius-Wegs in Alt-Olvenstedt. Immer wieder würden sie beobachten, dass Müll sich in dem kleinen Stück Natur ansammelt oder dass Bäume rücksichtslos behandelt werden. Der Wunsch: Der Feldrain soll als geschütztes Biotop anerkannt und sichtbar mit einer Beschilderung als solches gekennzeichnet werden.