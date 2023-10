Magdeburger Tüv-Station bietet kostenlosen Lichtcheck an. Was Autofahrer dazu wissen müssen und was bei den Scheinwerfern zu beachten ist.

Magdeburg - Sehen und gesehen werden – besonders die Jahreszeiten Herbst und Winter stellen Fahrende mit den typischen Witterungsbedingungen wie tiefstehender Sonne, Dunkelheit, Regen, Schnee und Eis vor besondere Herausforderungen. Eine funktionstüchtige Lichtanlage ist daher essenziell für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.

Deshalb führt die Tüv-Nord-Station Magdeburg im gesamten Oktober einen kostenlosen Lichtcheck durch. Die Untersuchung umfasst alle Lichtkomponenten wie beispielsweise Hauptscheinwerfer, Nebelschlussleuchten, Bremslichter und Blinker, die für eine sichere Fahrt mit dem Auto oder Motorrad unentbehrlich sind.

Magdeburger müssen auf Scheinwerfer achten

„Mit dieser alljährigen Aktion möchten wir dazu beitragen, dass alle motorisierten Zwei- und Vierräder in der dunklen Jahreszeit sicher am Straßenverkehr teilnehmen können“, so Bernd Schuchna, Leiter der Tüv-Nord-Station. Denn meist würden die Mängel an der Beleuchtungsanlage den Laien nicht sofort auffallen oder unterschätzt werden. Das spiegelt sich auch in den Hauptuntersuchungen wider: So treten Beanstandungen an der Lichtanlage bei dieser sehr häufig auf und führen dazu, dass die Plakette nicht vergeben werden kann.

Besonders im Herbst und Winter seien korrekt eingestellte Scheinwerfer unerlässlich. „Sind die Scheinwerfer zu hoch eingestellt, können entgegenkommende Verkehrsteilnehmende geblendet werden. Scheint das Licht direkt in den Rückspiegel vorausfahrender Fahrzeuge, führt dies leicht zu Irritationen“, erklärt der Stationsleiter. Zu niedrig eingestellte Scheinwerfer hingegen schränken das eigene Sichtfeld durch den kleineren Lichtkegel ein. Bei Hindernissen und Gefahren wie Wildwechsel kann man dann nicht rechtzeitig reagieren.