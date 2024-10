Verkehr und Bauen Hier soll eine Lücke im Radwegenetz in Magdeburg geschlossen werden - mit Konsequenzen für den Kfz-Verkehr

An einer vielbefahrenen Straße im Süden von Magdeburg soll eine Lücke im Radverkehrsnetz geschlossen werden. Was geplant ist, welche Kosten entstehen und was das für die benachbarte Fahrbahn bedeutet.