Der Magdeburger Tanzklub Blau-Silber hat eine neue Trainingsstätte. Ab dem 1. Juli 2022 trainieren die Mitglieder in der Gröperstraße 16 in Neue Neustadt.

Magdeburg - Mehr als vier Jahre lang hatte die Suche nach einer neuen Tanzstätte gedauert. Jetzt es offiziell fest: Ab dem 1. Juli 2022 werden die Mitglieder vom Magdeburger Tanzklub Blau-Silber an einem anderen Standort ihr Tanzbein schwingen. Ab sofort trainiert der Verein in der Gröperstraße 16 in Neue Neustadt. Seinen alten Trainingsort in der Agnetenstraße gibt der Verein auf.