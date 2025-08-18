Die Wanderbewegung Magdeburg beteiligt sich bis zum 22. August an der Internationalen Wanderwoche. Nun gibt es neue und korrigierte Termine.

Hier wird in und um Magdeburg gewandert

Magdeburg. - Aktuell läuft die 30. Wanderwoche „Rund um Magdeburg“. Es ist eine Internationale Volkssportveranstaltung, bei der die Teilnehmer 2025 insgesamt fünf IVV-Wertungsstempel erlangen können.

Wandern bringt Menschen zusammen und so haben sich bereits Gäste aus anderen Vereinen und anderen Gegenden angemeldet. Es ist die Gelegenheit Sport zu treiben, Wandererlebnisse auszutauschen oder einfach die Natur zu genießen und seinen Gedanken nachzugehen.

Nun hat die Wanderbewegung ihre Termine aktualisiert, nach dem sie selbst versehentlich einige Touren auf den 30. August gelegt hatten. Diese Touren entfallen an dem Tag. Das sind jetzt die nächsten Termine:

Mittwoch, 20. August

Tour 1: Zum Gedenkstein „Gestrandeter Zug“ (10 km), Treff: 10 Uhr, Hbf Magdeburg

Tour 2: Rund um den Kalimandscharo (20 km), Treff: 9 Uhr, Hbf Magdeburg

Donnerstag, 21. August

Tour 1: Die Welterbestadt Quedlinburg (10 km), Treff: 8.50 Uhr, Hbf Magdeburg

Tour 2: Naturwunder und Kulturgeschichte (20 km), Treff: 8.50 Uhr, Hbf Magdeburg

Freitag, 22. August

Tour 1: Ein Wasserschlösschen (11 km), Treff: 13.30 Uhr, DJH Magdeburg, Leiterstraße 10

Tour 2: Einst Buga - heute Elbauenpark (20 km), Treff: 11 Uhr, DJH Magdeburg, Leiterstr. 10

Tour 3: Die Kultwanderung (46 km), Treff: 7 Uhr, DJH Magdeburg, Leiterstr. 10

Fahrtkosten selber tragen

Gäste sind zu den Tagestouren eingeladen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es sich bei den Wanderungen im Rahmen der IVV-Wanderwoche um eine Sportveranstaltung handelt. Folglich wird für die Teilnahme pro Wanderung ein Kostenbeitrag von 6 Euro (Gastgebühr und Startkarte) erhoben. Fahrtkosten müssen selbst getragen werden.

Mehr Details zu den Touren können per Telefon 0160/94 90 86 51 erfragt werden.