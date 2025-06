Die Reparatur des eigenen Fahrrads kann ohne Know-How und passendes Werkzeug zu einer großen Herausforderung werden. Wie ein neues Projekt im Wissenschaftshafen helfen will, dies nun zu ändern.

Direkt am Elberadweg in Magdeburg

Magdeburg. - Durch die Sperrung der Brücke am Damaschkeplatz und zahlreichen anderen Baustellen kommt man in Magdeburg mit dem Auto aktuell nur sperrlich von einem Punkt zum anderen. Ein Fahrrad kann da durchaus nützlich sein. Doch was tun, wenn das Rad kaputt ist?