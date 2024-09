Verriegelt und verrammelt ist derzeit das Gebäude der früheren POS „Lea Grundig“ in Magdeburg. Noch.

Magdeburg. - Vor den Kulissen tut sich: nichts. Doch hinter verschlossenen Türen laufen die Vorbereitungen dafür, dass in der früheren POS „Lea Grundig“ in Magdeburg in absehbarer Zeit wieder der Schulbetrieb beginnt.