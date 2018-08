In Magdeburg-Ottersleben geriet am Dienstagnachmittag ein teuer Sportwagen in Brand.Foto: Tom Wunderlich

Zu einem Fahrzeugbrand musste die Magdeburger Feuerwehr Dienstagnachmittag ausrücken. Ein Sportwagen hatte Feuer gefangen.

Magdeburg l Der Schock wird wohl noch lange tief sitzen: Am Dienstagnachmittag ist im Magdeburger Ortsteil Ottersleben während der Fahrt ein Auto der Marke Chevrolet Corvette in Flammen aufgegangen. Der Fahrer und sein Beifahrer bemerkten nach eigenen Angeben plötzlich Flammen aus den Lüftungsschlitzen des Autos und stoppten intuitiv das Fahrzeug. Gerade noch rechtzeitig, denn kurze Zeit später stand der Sportwagen komplett in Flammen. Mit mehreren Löschfahrzeugen rückte die Magdeburger Feuerwehr an, um den Brand, der auch auf eine angrenzende Wiese übergegriffen hatte, zu löschen.

40.000 Euro Schaden

Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 40.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Wahrscheinlich ist aber ein technischer Defekt auf Grund der Hitze. In Magdeburg herrschten immerhin zu dem Zeitpunkt 39 Grad.