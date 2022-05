Fotografie Hobbyfotograf aus Magdeburg: So kam er hinter die Konzertbühnen

Verschwitzte Schlagzeuger, Einblicke hinter die Bühnen oder in den Tourbus - diese Motive bekommt der Magdeburger Hobbyfotograf Robert Krüger regelmäßig vor seine Linse. Welche Orte er in Magdeburg am liebsten fotografiert, welche Motive er in der Stadt noch vermisst und was Einsteiger beachten sollten.