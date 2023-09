Als eine von zwei Hochschulen in Deutschland bietet die Hochschule Magdeburg-Stendal den Master-Studiengang Ingenieurökologie an. Es geht um die Grundlagen für nachhaltige Ingenieurlösungen.

Magdeburg - vs

Ein Blick in die Nachrichten zeigt – wir Menschen müssen uns an die Veränderungen des Klimas anpassen. Zukunfts-Ingenieure sind daher gefragter denn je. Überschwemmungen in Slowenien und Griechenland, Hänge, die in Österreich drohen abzurutschen und wechselnde Dürre- und Regenperioden. Immer häufiger wird das Ausmaß des Klimawandels deutlich und welche verheerenden Folgen Naturkatastrophen, wie Waldbrände oder starke Gewitter mit sich bringen.

Kreislaufwirtschaft und Klima-Anpassung

Hochschule Magdeburg-Stendal: Kein Studum ohne Praxisbezug: Studentinnen der Ingenieurökologie bei Vermessungsarbeiten im Gelände. Fotos: Petra Schneider

Zukunftsorientierte und nachhaltige Ingenieurlösungen sind daher maßgeblich für die Prävention oder Milderung von Katastrophen. „Grauer Ingenieurbau, wie er immer noch gelehrt wird, ist nicht zukunftsfähig. Wir würden uns als Gesellschaft viel verbauen“, erzählt Lotte Varelmann, Studentin der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Ihren Bachelor absolvierte sie in Sicherheit und Gefahrenabwehr an der Hochschule, merkte jedoch, dass sie zukunftsorientiertere Lösungen erlernen möchte. Sie wolle etwas machen, womit sie einen größeren Einfluss auf die Umwelt habe und die Prävention von vorrangig menschengemachte Krisen angehen könne. Den passenden Master-Studiengang dafür fand sie in Ingenieurökologie.

Ökosysteme im Visier

„Ingenieurökologie beschäftigt sich mit der Gestaltung nachhaltiger Ökosysteme, die Gesellschaft und Umwelt zum beiderseitigen Nutzen integrieren“, erklärt Professorin und Studiengangsleiterin Petra Schneider. Absolventen von Ingenieurökologie arbeiten an der Schnittstelle von Ökologie und Ingenieurwesen, zum Beispiel in den Themenfeldern Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft oder Klimaanpassung. Der Studiengang schule systemisches Denken und greife naturbasierte Konzepte auf.

Was den Studiengang aber so besonders mache, sei das Miteinander untereinander. Mit knapp zehn Studenten ist Varelmanns Jahrgang nicht besonders groß – der Zusammenhalt dafür umso mehr. „Wir sind ein kleiner Studiengang und unterstützen uns bei Projekten gegenseitig, auch matrikelübergreifend“, sagt sie. Zudem zeichnet sich der Studiengang durch seine breitgefächerten Lehrinhalte und die praxisnahe Lehre aus.

Moore haben eine große Bedeutung

Ein Projekt innerhalb des Studiums beinhaltete die Planung und Umweltverträglichkeits-Vorprüfung für die Wiedervernässung eines Moores.

Diese leisten einen großen Beitrag beim Klimaschutz, indem sie große Mengen an Kohlenstoff speichern und Tieren und Pflanzen einen einzigartigen Lebensraum bieten. Durch die Trockenlegung von einem Großteil der Moore und Bruchwälder für landwirtschaftliche Nutzung, hat der Anteil der Moore jedoch stark abgenommen. Mit dem Projekt der Studierenden im Rathsbruch (Zerbst/Anhalt) besteht die Hoffnung, dass sich wieder Bruchwald und eventuell in Jahrzehnten bis Jahrhunderten ein Moor etabliert.

Auch das ist Ingenieurökologie: Auf Versuchsflächen in Kleingärten erfolgt die Messung von Klimadaten, Kohlendioxid und Feinstaub. Hochschule Magdeburg-Stendal

Blick auch auf bürokratische Hürden

Ingenieurökologie bietet das Grundverständnis für komplexe ökologische Zusammenhänge und beschäftigt sich mit der Resilienzsteigerung diverser Systeme. Ein Beispiel hierfür sind die Überschwemmungen in Slowenien. Um ein Hochwasserereignis nicht zu einer Krise werden zu lassen, beschäftigen sich Ingenieurökologen damit, wie man Gewässer so umgestalten kann, dass sie keine negativen Auswirkungen auf die Menschen haben und mehrere positive Funktionen abdecken. Eine naturnahe Umgestaltung kann beinhalten, dass der ökologische Zustand verbessert wird, mehr Platz für die Erholung der Menschen und der Hochwasserschutz nicht vergessen werden.

Die Studenten lernen zudem bürokratische Wege und Hürden kennen, um ihre Ideen erfolgreich umsetzen und aktuelle Entwicklungen besser einschätzen zu können.